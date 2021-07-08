Son dakika Akbank haberleri... Önceki gün sabah saatlerinde başlayan Akbank’ın mobil ve internet sitesine erişim sorunu dün de devam etti. ATM ve POS cihazlarının da çalışmadığı bankadan, para çekme, para yatırma, kredi alma gibi işlemler yapılamıyor. Bankanın dün yaptığı açıklamada sorunun siber saldırı olmadığına dikkat çekilerek, “Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

ATM’LER DÜZELDİ

Banka ve müşteri bilgilerine ilişkin bir güvenlik problemi bulunmadığı da açıklamada yer aldı. Bankadan üst üste yapılan bilgilendirmelere dün akşam saat 21.30’da bir yenisi daha eklendi. Bu açıklamada ise “Müşteri iletişim merkezimiz ve ATM’lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kart işlemleri tüm ATM’lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca 12 Temmuz’a kadar tüm diğer banka ATM’lerinden yapılacak para çekme, yatırma, borç ödeme işlemlerinden alınan ücretler iade edilecektir” ifadeleri yer aldı.

ÖDEME VE FAİZDE ERTELEME

Sorun, Twitter gündeminde birinci sırada yer alırken müşteriler, üçüncü taraf alacaklılara ödemelerin aksamasıyla ilgili mağduriyetlerin nasıl giderileceğini bilmiyor. Banka bu süreçte yapılması gereken ödemelerle ilgili de şu açıklamayı yaptı:

- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartı müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek yoktur.

- Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.

ÜCRETLER İADE EDİLECEK

Akbank, ATM’lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM’lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Akbank’ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "ATM’lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM’lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM’lerinden Akbank Kart’ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."