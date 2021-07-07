Ekonomi Akbank'tan hizmet kesintileriyle ilgili flaş açıklama: Ücretler iade edilecek

Akbank'tan hizmet kesintileriyle ilgili flaş açıklama: Ücretler iade edilecek

Ekonomi

Akbank'tan hizmet kesintileriyle ilgili flaş açıklama: Ücretler iade edilecek

Akbank, ATM’lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM’lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 22:20 Son Güncelleme:
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Akbank’ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "ATM’lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM’lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM’lerinden Akbank Kart’ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

AA

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