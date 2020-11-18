Meşhur lezzet: Akçaabat köfte tarifi

Tadını çok seveceğiniz ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz Akçaabat köfte tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Akçaabat köfte tarifi arıyor ya da Akçaabat köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Akçaabat köfte yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Akçaabat köfte tarifi

Akçaabat köfte malzemeleri

1 kg döş kıyma (dana)

600 gram gerdan kıyma (dana)

400 gram bayat ekmek içi

6 iri diş sarımsak

300 gram gömlek yağı

2 yemek kaşığı tuz

Akçaabat köfte yapılışı

Gerdan eti, döş eti, ekmek, gömlek yağı ve sarımsakları et kıyma makinesinden geçirin. Mümkünse mermer bir zemin üzerine alarak kıvam alana kadar yoğurun. Küçük yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp yassı yuvarlak şekil verin ve ızgarada pişirin.







