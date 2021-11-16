Trabzon'un Akçaabat ilçesine ait olan Akçaabat köftesi tarifi tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, Akçaabat köftesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Akçaabat köftesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapımı ve püf noktası...

AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİ

Akçaabat köftesi malzemeler

900 gram dana eti

100 gram iç yağı

100 gram bayat ekmek

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tuz

AKÇAABAT KÖFTE YAPILIŞI

900 gram dana etini ve iç yağını aynı anda makineden çektirerek kıyma haline getirin. Bayat ekmeği ıslatın ve suyunu iyice sıkın. 5 diş sarımsağı ince ince kıyın. 900 gram kıyma ile çekilmiş 100 gram iç yağı toplam 1 kg kıymayı, kıyılmış sarımsak ve 1 yemek kaşığı tuzu kısa bir süre içinde yoğurun. Malzemeyi avuç içinde yassı köfteler haline getirin. Izgarada pişirerek yanında közlenmiş domates ve biberle ikram edin. Yoğurduğunuz malzemeleri 6 saat bekletmeniz daha iyi olacaktır. Buzdolabında beklettiğiniz esnada buzdolabında kokusunu alabilecek bir şey olmamasına özen gösterin.

Izgarada pişirin.



