Verem, diğer adıyla tüberküloz olarak adlandırılan akciğer hastalığı, geçmiş hatta bir önceki yüzyılın hastalığı gibi algılanıyor. Her yıl ocak ayının ilk pazar günüyle başlayan, ülkemizde toplumun verem hastalığıyla ilgili bilgilendirilmesi ve bu konuya dikkat çekilmesi amacıyla belirlenen Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası için Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Batırel verem hakkında bilgi verdi.

Mikobakteri denilen zayıf bir mikrobun yol açtığı bu sinsi hastalığın, hala çok sayıda hastanın hayatını karartmaya devam ettiğini belirten ve özellikle toplu ve hijyenik olmayan ortamlarda yaşayanlarda veremin daha sık görüldüğünü belirten Prof. Batırel, “Bu nedenle verem fakir mahallelerde, göçmenlerde, beslenme sorunu olanlarda kendisini gösteriyor” diye konuştu.

VEREMİN BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Hasan Batırel, verem ile ilgili merak edilen bazı sorulara cevap vererek, hastalıkla ilgili şunları anlattı:

“Ağır akciğer tutulumu olmadan ciddi şikayetler görülmüyor. Akciğer çevresinde sıvı birikmesi veya akciğerde tesadüfen bulunan nodül/zatürre, hastalığın en sık ortaya çıkma nedenleri olarak görülüyor. Sıvı, göğüs ağrısına neden olurken nodüller ise bazı şikayetler sonucunda yapılan film veya tomografilerde karışımza çıkıyor. Veremin en sık belirtileri arasında iki ya da üç kez üst değiştirecek şekilde gece terlemesi, halsizlik, yorgunluk ve öksürük geliyor.

VEREM BULAŞICI MIDIR?

Verem ya da tüberküloz başkalarına bulaşabilir. Özellikle uzun süre aynı yaşam alanını paylaşan kişilerin, verem testi yaptırması gerekiyor. Verem, genç ve güçlü kişilerde hiç belirti vermeden sinsi şekilde yerleşebiliyor. Mesela hastalık baba da geliştiyse tüm aileye test yapılarak hastalığın olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

VEREM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Verem, ilaç ile tamamen tedavi edilebiliyor. İlaca dirençli tüberküloz çok nadir görülüyor ve sıklıkla yetersiz tedavi gören kişiler ilaca direnç geliştiriyor. İlaç tedavisi başladıktan sonra iki hafta içerisinde hastalığın bulaştırıcılığı da tamamen yok oluyor. İlaç tedavisi toplam da altı ay sürüyor.

VEREM TEDAVİSİNDE HANGİ DURUMDA AMELİYAT GEREKİR?

Eğer hastalık akciğer dokusunda kalıcı bir hasar bıraktıysa, akciğer zarında kalınlaşmaya yol açtıysa ya da kanser şüphesi varsa bu gibi durumlarda akciğeri tekrar normale döndürecek ameliyatlar yapılabiliyor. Ama bu tip hastalar, tüm hastaların ancak %1’ini oluşturuyor.”

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.