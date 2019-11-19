Akciğerleri 3 günde temizleyen detoks

Akciğerlenizde biriken toksinlerden ev yapımı bir detoks tarifiyle kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu tarifi deneyenler genellikle 3 gün içerisinde vücutlarında rahatlama olduğunu belirtiyorlar. Özellikle sigarayı yeni bırakmış olanlar bu tariften oldukça memnun.

Detoksa başlamadan önce nelere dikkat edilmeli?

Detokstan 2 gün önce süt ve süt ürünleri tüketimini bırakmanız gerekiyor. İki gün bu hazırlığı yaptıktan sonra detoks uygulamasına geçebilirsiniz.

Kahvaltıdan önce; 300 ml ılık suya 2 adet limonun suyunu sıkın ve bu suyu için. Bunun ardından 300 ml greyfurt suyu ya da ananas suyu için. Greyfurt ve ananas suyu, içerdiği antioksidanlar sayesinde solunum yolu sistemine katkı sağlayacaktır.

Kahvaltıda; 300 ml havuç suyu içilmeli. Havuç suyu, kanın alkalize olmasına yardımcı olacaktır.

Öğlen; Kayısı, muz ya da armut suyundan 400 ml için. Bu meyveler potasyum yönünden zengindir.

Uyumadan önce ise; 400 ml yaban mersini suyu içilmeli. Yaban mersini suyu akciğerde enfeksiyona yol açabilecek bakterilerle savaşır.

Detoks süresince günde 20 dakika sıcak banyo yapın. Çünkü vücuttaki toksinler aynı zamanda ter yoluyla da atılabiliyor. Detoks 3 günden fazla yapılmamalı. Ayrıca detoksa başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın.





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