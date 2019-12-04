Akciğerleri temizleyen besinler

Sigara-tütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği… birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, sigara ve tütün kullanımı dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa bunu önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor.

Akciğerlerimizi toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur. Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir;

Zencefil – Zerdeçal:

Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Sarımsak:

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Kekik:

İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahıbına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

Siyah havuç:

Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

Keçiboynuzu:

Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar.

Üzüm çekirdeği:

İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.

Kereviz:

Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

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