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Akdeniz anemisi taşıyıcılığı (talasemi), Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde görülen, genetik geçişli olup tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Talasemi majör, intermedia ve minör olmak üzere 3 tipi vardır. Halk arasında demir eksikliği ile karışan tipi talasemi minör diğer bir deyişle Akdeniz anemisi taşıyıcılığıdır. Akdeniz anemisi taşıyıcılığı hayatı etkileyen bir durum değildir. Hiçbir fiziksel ya da sosyal aktiviteye kısıtlama getirmez. Sadece demir eksikliği eşlik ederse yorgunluk ve halsizlik ortaya çıkabileceğinden demirden zengin beslenme Akdeniz anemisi taşıyıcılarında çok önemlidir. Akdeniz Anemisi taşıyıcılığı – Akdeniz anemisi taşıyıcısı nasıl beslenmeli? Sorularına Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Gökçe, cevap verdi.

Akdeniz anemisi taşıyıcılığı nasıl tedavi edilir?

Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan anne ve babanın çocuklarında talasemi majör hastalığı görülme ihtimali yüzde 25’tir. Akdeniz anemisi, majör hastalığı ağır bir kansızlık durumudur. Bu hastalığı olan çocukların 3 ya da 4 haftada bir düzenli kan transfüzyonu almaları gerekir. Kesin tedavi şekli kemik iliği naklidir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde Akdeniz anemisi hastalığı evlilik ya da gebelik öncesi yapılan taramalarla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Akdeniz anemisi yani talasemi taşıyıcılığı, rutin kan sayımından tahmin edilebilmekle beraber kesin tanısı elektroforez ile konulur. Elektroforezde hemoglobin A2 değerinin yüzde 3,5 üstü olması tanı koydurucudur.

Akdeniz anemisi genellikle demir eksikliği anemisiyle karışabilmektedir. Ülkemizde Akdeniz anemisi taşıyıcılık sıklığı yüzde 2,1 civarındadır. Ancak bu Antalya gibi Akdeniz Bölgesi şehirlerinde yüzde 13’lere kadar çıkabilmektedir. Ailede Akdeniz anemisi taşıyıcılığı varsa ya da demir tedavisi ile düzelmeyen bir kansızlık durumunda Akdeniz anemisi taşıyıcılığı akla gelmelidir. Tanısı tam kan sayımı ve hemoglobin elektroforezi ile konulmaktadır.

Akdeniz anemisi taşıyıcısı nasıl beslenmeli?

Talasemi tedavisi boyunca hastalarda düzenli demir düzeylerinin takibinin yanı sıra, kalsiyum ve D vitamini açısından da izlenmeleri ve ihtiyaç duyulduğunda da destek tedavileri uygulanması gerekiyor. Tüm talasemililerin mutlaka hepatit A ve B aşılarının yapılması gerekiyor.

Beslenmede; demirden fakir, yeterli kalsiyum ve vitamin içeren diyet uygulanmalıdır. Ancak bu durum Akdeniz anemisi taşıyıcıları için geçerli değildir.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Gökçe





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