Akdeniz diyeti şekli; beslenme piramidiyle uygulanır. Piramide bakıldığı zaman piramidin taban tarafında sosyal yaşam, kalabalık yerlerde yemek yeme gibi sosyal hayatta desteklendiği vurgulanmıştır. Piramidin üst taraflarına çıkıldığı zaman zeytinyağı, sebze, meyve ve tahıl grubu; bir üst bölümde deniz ürünleri; onun da üst bölümünde yumurta, tavuk eti, süt ürünleri yer almaktadır. Piramidin en üst bölümünde ise tatlı ve kırmızı et bulunur. Bu tür beslenme şeklinin yanında 2 kadeh kırmızı şarap ve bol su tüketimi eklenmelidir.

AKDENİZ DİYETİ LİSTESİ: AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Akdeniz diyeti listesinde, taze meyve ve sebzeler tüketilmelidir. Bunun yanı sıra bu diyette; kan şekerini hızlıca yükselten işlenmiş besinler ve karbonhidratlar listeden çıkarılmalıdır. Tuz ve tereyağı gibi gıdalar sınırlandırılmalıdır. Kırmızı et tüketiminin de kısıtlanması ile balık çokça tercih edilmelidir. Haftada en az iki gün balık tüketimi yapılmalıdır. Diyette; esmer pirinç, yulaf, esmer pirinç ve ekmek gibi tahıllar tüketilmelidir. Aynı zamanda tahıl grubundaki gıdalar, salatalara katılarak öğünlerin daha doyurucu olması sağlanır.

Tahıl grubundaki besinler; haşlanarak mevsim salatalarına katılarak, öğünlerin daha doyurucu olmasına yardımcı olur. Her öğünde sebzelerin yanında işlenmemiş tahıllarda tercih edilmelidir. Akdeniz diyeti yapılırken; süt ürünlerinin yarım yağlı olanları tercih edilmektedir. Bilhassa lor peynir, yoğurt ve kefir gibi besinler gün içerisinde tüketilmelidir. Güm içerisinde veya gün sonunda tatlı tüketmek istendiğinde meyveler tercih edilmelidir. Sütlü veya sade tatlılar ile meyveden yapılan tatlılar daha çok tercih edilmelidir. Bunun dışında Akdeniz diyeti yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Hafta içerisinde bir gün akşam öğününde vejeteryan besinler tüketilmelidir. Akdeniz diyetine başlama sırasında zeytinyağlı tariflere ve sebze yemeklerine alışılması adına bir öğün vetetaryen beslenme uygulanmalıdır. Sebze ve bakliyat tarifleri baharatlar ile lezzetlendirilmelidir. Nohut, fasulye, mercimek gibi gıdalarla hazırlanan salatalar tüketilmelidir.

- Haftanın iki günü deniz ürünleri tüketilmelidir. Somon, ringa, sardalya, orkinos gibi balık türleri, Omega 3 yağ asidinden ötürü engindir. Midye, istiridye gibi deniz ürünleri insan sağlığına faydalıdır. Bu gıdaların tüketimi arttırılabilir.

- Sebze tüketimi çoğaltılmalıdır. Öğünlerde; fırında sebze çeşitleri, yeşillikler, sebzeli pizza ve sebzeli çorba çeşitleri tercih edilebilir.

- Tatlı tercih edildiğinde meyve türleri seçilmelidir. Gün içinde tatlı gereksinimin karşılanması adına taze meyveler seçilmelidir. Dondurma ve tatlılar, kutlama yemeklerinde tüketilmelidir.

- Tam tahıl ürünleri, pek çok besleyici madde içererek zengin lif içeriği ile tokluk süresinin uzamasına yardımcı olur. Arpa, kırmızı ve siyah pirinç, bulgur gibi Akdeniz tohum çeşitleri de yemeklerle beraber tüketilebilir.

- Kırmızı et tüketimi kısıtlanmalıdır. Et yemeklerinin tercih edilmesiyle beraber etin porsiyonu azaltılıp, yanında pilav, haşlama, makarna gibi tarifler tercih edilebilir.

- Sağlıklı yağlar tercih edilmelidir. Günlük yemeklerde fındık yağı, zeytinyağı, fıstık yağı gibi yağ türleri ilave edilebilir. Beslenme programında yağ gereksinimi, sağlıklı sıvı yağların yanı sıra badem, ceviz, avokado, fındık gibi gıdalardan karşılanabilir.

- Süt ve süt ürünlerinin tüketimi yapılmalıdır. Süt ve süt ürünlerinin yarım yağlı olarak satılanları tercih edilmelidir. Peynir ve yoğurt beslenme programında yer almalıdır.

AKDENİZ DİYETİ İLE 1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Akdeniz diyeti programının uygulanması ile beraber bir hafta içerisinde yaklaşık olarak 3- 4 kilo verilmesi mümkün olacaktır.