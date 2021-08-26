Yemek Akdeniz mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Akdeniz mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Akdeniz mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Akdeniz mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Akdeniz mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Akdeniz mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Akdeniz mantısı tarifi için kıyasıya mücadele ettiler. Ekran başındaki seyirciler ise "Akdeniz mantısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz Akdeniz mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

26 Ağustos 2021, Perşembe 16:03 Son Güncelleme:
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Mantı çeşitlerinden biri olan Akdeniz mantısı tarifi, diğer bütün tarifleri unutturacak kadar lezzeti bir tarif. Peki, Akdeniz mantısı nasıl yapılır? Kaç dakkiada hazırlanır? Akdeniz mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

AKDENİZ MANTISI TARİFİ

Akdeniz mantısı malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı su

İçi için 

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 6-7 dal maydanoz

Sos için 

  • 3 domates
  • 4 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 2-3 dal fesleğen
  • Karabiber
  • Tuz

Akdeniz mantısı yapılışı

Unu, yumurta, tuz ve su ile yoğurun. Üzerini nemli bezle örterek 15- 20 dakika dinlendirin.

İçi için, soğan ve maydanozu temizleyip, kıyın ve kıymaya katın. Tuz ve karabiberini de ilave edip, iyice karıştırın.

Sosu için domatesleri soyup, küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup, ezin. Fesleğeni kıyın. Domates ve sarımsağı tavada soteleyin. Toz şeker, tuz ve sirke ilave edin. Ocaktan alıp, fesleğeni ekleyin. Hamura un serperek açın. Çay bardağı ile yuvarlaklar kesin, iç malzemeden koyup, kapatın. Kaynar suya atıp, haşlayın. Kevgirle servis tabağına alın, üzerine sosu gezdirin.

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