Mantı çeşitlerinden biri olan Akdeniz mantısı tarifi, diğer bütün tarifleri unutturacak kadar lezzeti bir tarif. Peki, Akdeniz mantısı nasıl yapılır? Kaç dakkiada hazırlanır? Akdeniz mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

AKDENİZ MANTISI TARİFİ

Akdeniz mantısı malzemeler

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1/2 su bardağı su

İçi için

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

6-7 dal maydanoz

Sos için

3 domates

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı sirke

2-3 dal fesleğen

Karabiber

Tuz

Akdeniz mantısı yapılışı

Unu, yumurta, tuz ve su ile yoğurun. Üzerini nemli bezle örterek 15- 20 dakika dinlendirin.

İçi için, soğan ve maydanozu temizleyip, kıyın ve kıymaya katın. Tuz ve karabiberini de ilave edip, iyice karıştırın.

Sosu için domatesleri soyup, küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup, ezin. Fesleğeni kıyın. Domates ve sarımsağı tavada soteleyin. Toz şeker, tuz ve sirke ilave edin. Ocaktan alıp, fesleğeni ekleyin. Hamura un serperek açın. Çay bardağı ile yuvarlaklar kesin, iç malzemeden koyup, kapatın. Kaynar suya atıp, haşlayın. Kevgirle servis tabağına alın, üzerine sosu gezdirin.



