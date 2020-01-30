Türkiye Akdeniz sallanıyor! 5.8 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz sallanıyor! 5.8 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Akdeniz sallanıyor! 5.8 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 3.9, 3.7 ve 3.1 büyüklüğünde 3 depremin daha olduğunu duyurdu.

30 Ocak 2020, Perşembe 14:34 Son Güncelleme:
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Akdeniz açıklarında dün başlayan deprem dalgası bugünde sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün deprem fırtınası dün olduğu gibi devam ediyor.


Akdeniz sallanmaya devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedilmişti. Saat 08:12'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşanmıştı.

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