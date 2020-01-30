Akdeniz sallanıyor! 5.8 büyüklüğünde deprem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 3.9, 3.7 ve 3.1 büyüklüğünde 3 depremin daha olduğunu duyurdu.
30 Ocak 2020, Perşembe 14:34 Son Güncelleme:
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Akdeniz açıklarında dün başlayan deprem dalgası bugünde sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.
Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün deprem fırtınası dün olduğu gibi devam ediyor.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1222850702239772675
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1222848689183567872
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1222847183885684742
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1222845681402028033
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1222845380519497729
Akdeniz sallanmaya devam ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedilmişti. Saat 08:12'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşanmıştı.