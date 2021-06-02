Türkiye Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

02 Haziran 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alımı yapacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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