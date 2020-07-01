Akdeniz Üniversitesi 25 sürekli işçi alıyor! İşte başvuru şartları ve detayları
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 25 sürekli işçi alacak. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 25 sürekli işçi alacağını açıklayan Akdeniz Üniversitesi'nin başvuru şartları ve detayları şöyle.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi, 25 sürekli işçi alacağını duyurdu. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacak.
25 sürekli işçi kontenjanının 15 tanesi temizlik hizmetleri, 9 tanesi koruma ve güvenlik hizmetleri ve 1 tanesi marangozluk işleri için ayrıldı.
Alımlar kura sonucu belirlenen kişilere sözlü sınav yapılmasının ardından yapılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 6 Temmuz-10 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.
Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Noter kura çekimi idr 17 Temmuz günü saat 09:30’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yapılacak