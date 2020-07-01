Akdeniz Üniversitesi, 25 sürekli işçi alacağını duyurdu. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacak.

25 sürekli işçi kontenjanının 15 tanesi temizlik hizmetleri, 9 tanesi koruma ve güvenlik hizmetleri ve 1 tanesi marangozluk işleri için ayrıldı.

Alımlar kura sonucu belirlenen kişilere sözlü sınav yapılmasının ardından yapılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 6 Temmuz-10 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Noter kura çekimi idr 17 Temmuz günü saat 09:30’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yapılacak