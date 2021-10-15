Türkiye Akdeniz Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Akdeniz Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Akdeniz Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 35 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

15 Ekim 2021, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 01.11.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

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