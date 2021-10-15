Akdeniz Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alacak
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 7 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
15 Ekim 2021, Cuma 18:10 Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
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