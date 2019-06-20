Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü geçtiği duyuruda "Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." diye belirtti.

Bu duyuru ile birlikte başvuru yapmak isteyen adaylar, şartları ve istenilen belgeleri araştırmaya başladı.