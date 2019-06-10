Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Duyuru sonrası ilanla ilgilenenler başvuruların nasıl yapılacağını araştımaya başladı.