Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Akdeniz Üniversitesi 9 doçent 13 Dr. öğretim üyesi alacak. Bugün başlayan başvurular 15 gün sonra sona erecek. Şimdi ilanla ilgilenenler "Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu yöneltiyor.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.
Duyuru sonrası ilanla ilgilenenler başvuruların nasıl yapılacağını araştımaya başladı.
İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ