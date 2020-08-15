Akdeniz Üniversitesi, tarihinde ilk defa bir kadın rektör tarafından yönetilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, başarılı organ nakli operasyonlarıyla tanınıyor.

Türkiye’de 2012 yılında ilk yüz naklini, ardından çift kol ve rahim nakillerini gerçekleştiren ekibin içinde yer alan Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni göreviyle ilgili konuştu, “Hepimiz girdiğimiz yarışa kazanmak için giriyoruz ve yarış süresince başarılı olmayı umut ediyoruz. Ama yine de kararı duyunca heyecanlandım ve şaşırdım. Kararla birlikte bir ilk gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi tarihinde ilk kez bir kadın rektör atanmış oldu.

Bir kadın olarak aldığım destek ve önemli bir görevde kadınları temsil ediyor olmak son derece gurur verici bir şey. Ancak açıkçası ben kadın erkek ayrımı yapanlardan değilim. İcra edilecek her görevde kim liyakatliyse onun bayrağı teslim alması gerektiğini düşünürüm. Ancak toplumda kadınlara, erkeklere oranla daha ön yargılı bakıldığı için belki de daha çok destek görmeleri gerekiyor. İnşallah herkesin beni gördüğü gibi güzel bir rektörlük dönemi geçiririm.

Araştırma laboratuvarları kurmak gerekiyor. Bunun yanında online eğitimi kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sağlık alanında enstitüler kuracağız. Büyük bir hayvan laboratuvarı kurmayı da planlıyorum. Bunların yanında Antalya’nın öne çıkan sektörleri olan tarım ve turizmle ilgili de ses getirecek projelerimiz var. İlk etapta çalışmalara tıp ve tarım alanında başlayacağız" dedi.

Çalışmalarımızı da bırakmamayı planlıyorum

Özkan açıklamasında, "Ben yaptığım işi çok seven bir insanım. Ekibimizin operasyon sürecinden uzak kalmak başlangıçta bana çok garip gelecek. Ama mümkün mertebe, gücüm elverdiğince şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızı da bırakmamayı planlıyorum. Özellikle bizim göz bebeğimiz olan ve dünyada klinik olarak fark yarattığımız nakilleri bırakmamayı düşünüyorum. Allah izin verirse nakillere aynı gücü vermeye elimden geldiğince devam edeceğim. Rektörlük çok zor bir görev. Layıkıyla yapmak üzere yola çıktık. Bunun için çok ciddi enerji ve zaman ayırmak gerekiyor. Bu da insanı ailesinden ayırır mı gibi bir endişeyi beraberinde getiriyor. İnşallah hem aileme hem de işime gereken özeni gösterebilirim. Eşim de (Prof. Dr. Ömer Özkan) bu kadar büyük bir görev karşısında heyecanlandı. Sürecin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Umarım 4 yılın sonunda da adımız çok güzel anılır ve ‘İyi ki Özlenen Özkan bu üniversiteye rektör olmuş’ dedirtiriz” ifadelerini kullandı.

"Örnek olmalıyım"

Özlenen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede bu önemli göreve getirildiğim için çok mutluyum. Benim iki kızım var. İnşallah hem onlara hem de başarılı olmak için çaba gösteren bütün genç kızlara iyi bir örnek olurum. Umarım her biri çok güçlü kadınlar olurlar." dedi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir?

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nde 1995-2001 yılları arasında Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. 2004-2008 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ile tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. Çok iyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Özkan 2010 senesinden beri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevini sürdürüyor.

İLK YÜZ NAKLİ: Antalya’nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde henüz 1 aylıkken yüzünün tamamı yanan Uğur Acar’a 21 Ocak 2012’de Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekibin içinde eşi Ömer Özkan’la birlikte yer aldı. Ekip Turan Çolak, Recep Sert, Salih Üslün ve Recep Kaya’ya başarılı yüz nakilleri yaptı.

ÇİFT KOL NAKLİ: Atilla Kavdır, Mustafa Sağır, Yusuf Oğuz Şimşek’e yapılan başarılı çift kol nakillerine de aynı ekiple birlikte imza attı.

RAHİM NAKLİ: Mersin’in Anamur ilçesinde yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Derya Sert’e kadavradan alınan rahmin nakledilmesi operasyonunda da görev alan Özlenen Özkan, Sert’in hamile kalıp doğum yapmasıyla dünyanın ilk başarılı rahim naklini yapan ekibin içinde yer almış oldu.

Hürriyet