Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03 Kasım 2019, Pazar 09:13
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Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18´de meydana geldi.

Dalaman'da da hissedildi

Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

DHA

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