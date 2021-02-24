Türkiye Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında saat 13:51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
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Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin derinliği 2.5 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. TSİ ile 13.51' de meydana gelen depremde büyüklük 4.1 olarak ölçüldü.

Deprem denizin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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