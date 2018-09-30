Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın bazı kırsal mahallerinde hafif şekilde hissedildi.

30 Eylül 2018, Pazar 17:13
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 16.15'te merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 42.10 kilometre altında meydana gelen ve yıkıma neden olmayan deprem, Datça'nın Akdeniz kıyılarına yakın olan kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Mesudiye ve Sındı mahallelerinde hafif şekilde hissedildi.

DHA

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