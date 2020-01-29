Dev fay hattında başlayan hareketlilikte, en son olarak 4.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Doğu Akdeniz'den başlayıp Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne kadar uzanan fay hattında bugün deprem fırtınası var.

Gece saatlerinde başlayan sarsıntıların sonuncusu, 4.6 büyüklüğünde. Yerel saatle 15.37'de meydana gelen depremin merkez üssünün Kerpe Adası'na uzaklığı 76 kilometre. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin derinliği 10 kilometre.