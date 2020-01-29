Türkiye Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

Saat 16.36'da Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 km derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

29 Ocak 2020, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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Dev fay hattında başlayan hareketlilikte, en son olarak 4.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Doğu Akdeniz'den başlayıp Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne kadar uzanan fay hattında bugün deprem fırtınası var.

Gece saatlerinde başlayan sarsıntıların sonuncusu, 4.6 büyüklüğünde. Yerel saatle 15.37'de meydana gelen depremin merkez üssünün Kerpe Adası'na uzaklığı 76 kilometre. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin derinliği 10 kilometre.

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