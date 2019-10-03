Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Marmaris ve Fethiye civarında da hissedildi.

03 Ekim 2019, Perşembe 08:04 Son Güncelleme:
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Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 07.44’de Rodos Adası’nın kuzey doğusu açıklarında 5  büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Civelek, Akdeniz’de oluşan depremin Muğla’nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

AA

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