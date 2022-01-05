Türkiye Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 07:13 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 06.21'de Akdeniz’de merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 39.52 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

DHA

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