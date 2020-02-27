Türkiye Akdeniz'de arka arkaya depremler

Akdeniz'de arka arkaya depremler

Türkiye

Akdeniz'de arka arkaya depremler

Akdeniz peş peşe gelen depremler ile sarsılmaya devam ediyor. Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

27 Şubat 2020, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
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Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; saat 10.54'te meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre. 

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.


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