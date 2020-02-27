Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; saat 10.54'te meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre.

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.





İlgili Haberler İstanbul'da ulaşıma lodos engeli



