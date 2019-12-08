Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 2.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Girit'de Cuma günü 4.5, 4.2 ve 3.8 dün ise 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.