Akdeniz'de bir deprem daha oldu

Kandilli Rasathanesi Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 06:41'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ada, günlerdir beşik gibi sallanıyor.

08 Aralık 2019, Pazar 08:56
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Akdeniz'de bir deprem daha oldu

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 2.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Girit'de Cuma günü 4.5, 4.2 ve 3.8 dün ise 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.

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