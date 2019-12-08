Akdeniz'de bir deprem daha oldu
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 06:41'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ada, günlerdir beşik gibi sallanıyor.
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 2.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
Girit'de Cuma günü 4.5, 4.2 ve 3.8 dün ise 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.