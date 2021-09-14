Suriye’deki bir rafineriden 2 hafta önce Akdeniz’e boşalan 15 bin ton petrol Hatay’ın Samandağ ilçesi kıyılarına ulaşırken, Çukurova Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü, uydu görüntülerine göre petrol sızıntısının Türkiye kıyılarında 43 kilometrelik alana yayıldığını bildirdi. WWF Akdeniz ise, petrolün nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağaları başta olmak üzere, yunus, balina ve kıkırdaklı balıkları için yaşam tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.

Uydu görüntülerini inceleyen Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü, kirliliğin seyrini Milliyet ile paylaştı. Doç. Dr. Ersü, uydu görüntülerine göre petrol sızıntısının Türkiye kıyılarında 43 kilometrelik alana yayıldığını belirtti. Doç. Dr. Ersü, KKTC’nin Karpaz bölgesinden ilerleyen petrolün 5 Eylül’den itibaren Hatay’ın Samandağ kıyılarında biriktiğini ve bariyerlerle durdurulamadığı için İskenderun Körfezi’ne kadar ilerlediğini vurguladı.









GENİŞ ALANA DAĞILACAK

Doç. Dr. Ersü, “Akıntılar ve rüzgarın yön ve şiddetine bağlı olarak akaryakıtın çok geniş alana dağılacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Samandağ’ın tehlike altında olduğunu belirtmek isterim. Suriye’nin Laskiye tarafı da bu kirlenmeden önemli ölçüde olumsuz etkilenecektir. Bu arada sızıntının yarı işlenmiş petrol ürünü olan akaryakıt olması bir avantaj diyebilirim. Bu akaryakıt büyük oranda sudan hafif olup yüzer niteliktedir. Deniz bariyerleri ile durdurulup yüzeyden sıyrılması mümkündür.” dedi.

Bu sızıntının önlenebileceğini belirten Doç. Dr. Ersü, “Baniyas santralinde yeterince önlem alınmadığı açık. Petrol tankları planlı bakıma alınsaydı ve her tank içindeki akaryakıt hacmi kadar sıvıyı alabilecek büyüklükte büyük betonarme havuz içerisine alınsaydı bu akaryakıt sızıntısı denize ulaşmazdı. Tesisin acil müdahale birimleri olsaydı sızıntı bariyerle durdurulur, kirliliğin Akdeniz’in uzak yerlerine yayılması engellenebilirdi” diye konuştu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Ofisi de “Doğu Akdeniz kıyıları tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağaları başta olmak üzere, yunus, balina ve kıkırdaklı balıklar gibi pek çok hassas türün yaşam alanı. Bölge aynı zamanda önemli balıkçılık sahası. Yumurtalık Milli Parkı, Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası gibi doğal hazinelerimiz korunan alanlarımız da yine bu coğrafyada yer alıyor. Yeşil deniz kaplumbağası yavrularının denize ulaşma döneminde en yoğun yuvalama alanları olan kumsallarımız petrole bulandı. Petrolün yıkıcı etkisi olmadan acilen kumsallarımızdan ve denizden toplanarak bertaraf edilmesi gerekiyor” açıklamasını paylaştı.

Suriye’deki termik santralden 24 Ağustos’ta sızan petrol, Doğu Akdeniz’deki birçok sahile ulaştı. Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarına karşı ekipler, Tarsus Plajı’nda temizlik yaptı. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’ne ait römorkor da temizlik çalışmalarına katıldı.

MERSİN DHA