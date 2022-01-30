Türkiye Akdeniz'de deprem! AFAD son dakika duyurdu! Büyüklüğü...

Akdeniz'de deprem! AFAD son dakika duyurdu! Büyüklüğü...

Türkiye

Akdeniz'de deprem! AFAD son dakika duyurdu! Büyüklüğü...

Akdeniz'de deprem oldu. AFAD Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü duyurdu. AFAD2ın açıklamasına göre Akdeniz'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.

30 Ocak 2022, Pazar 12:26 Son Güncelleme:
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AFAD'dan alınan bilgiye Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye saat 11.22'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği bildirildi.


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