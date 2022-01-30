Akdeniz'de deprem! AFAD son dakika duyurdu! Büyüklüğü...
Akdeniz'de deprem oldu. AFAD Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü duyurdu. AFAD2ın açıklamasına göre Akdeniz'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.
30 Ocak 2022, Pazar 12:26 Son Güncelleme:
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AFAD'dan alınan bilgiye Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye saat 11.22'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği bildirildi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1487713373009682437?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487713373009682437%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-afad-duyurdu-akdenizde-4-1-buyuklugunde-deprem-41993389
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