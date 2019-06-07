Akdeniz’de deprem! En son nerede deprem oldu? İşte 7 Haziran’da son depremler…

Akdeniz’de deprem! En son nerede deprem oldu? İşte 7 Haziran’da son depremler… Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi alınan bilgiye göre, saat 15.21'de Akdeniz'de Lindos adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 23.5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.