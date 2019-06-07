Akdeniz’de deprem! En son nerede deprem oldu? İşte 7 Haziran’da son depremler…
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi alınan bilgiye göre, saat 15.21'de Akdeniz'de Lindos adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 23.5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de Lindos adası açıklarında deprem meydana geldi. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte 7 Haziran’da meydana gelen son depremler…
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 15.21'de Akdeniz'de Lindos adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Lindos adası olan depremin 3.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
İŞTE SON DEPREMLER!