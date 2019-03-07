Akdeniz'de korkutan deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi Akdeniz açıklarında, Richter ölçeğine göre 45 dakika içerisinde 3.5, 3.2 ve 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi

07 Mart 2019, Perşembe 19:58 Son Güncelleme:
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Akdeniz'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem saat 18.40’ta Kumluca ilçesinin yaklaşık 66 kilometre açığında kaydedildi. Yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak kaydedildi.

İlçedeki ikinci deprem ise saat 18.42’de meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem, yine ilçenin yaklaşık 66 kilometre açığında 16 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DEPREM 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

İlçedeki diğer deprem ise saat 19.25’te ilçenin yaklaşık 94 kilometre açığında kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü. Depremlerin hasara yol açmadığı bildirildi.

DHA

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