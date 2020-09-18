Türkiye Akdeniz’de korkutan deprem

Akdeniz’de korkutan deprem

Türkiye

Akdeniz’de korkutan deprem

Yunanistan´ın Girit Adası´nda Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Eylül 2020, Cuma 20:00 Son Güncelleme:
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Yunanistan´ın Girit Adası´nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Girit Adası´nın güneyinde 7.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28’de Akdeniz’de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA

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