Başvurular, fakültenin internet sitesi üzerinden 16 Ağustos’a kadar yapabilecek. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, fotoğraf bölümü 26, grafik bölümü 35, heykel bölümü 12, seramik bölümü 21, geleneksel Türk sanatları 25, moda ve tekstil tasarımı 40, müzik ve resim bölümleri için 27 olmak üzere, engelli ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil toplam 213 kişilik kontenjan ayrıldığını söyledi.