Akdeniz’de petrol ve doğal gaz araması başlıyor
Akdeniz'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana’nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı
Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı.
4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.
Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana) (DHA)