Akdeniz’de petrol ve doğal gaz araması başlıyor

Akdeniz'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana’nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı

27 Şubat 2019, Çarşamba 19:42 Son Güncelleme:
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Akdeniz’de petrol ve doğal gaz araması başlıyor

Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı.

4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana) (DHA)

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