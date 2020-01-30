Akdeniz’de üç deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz’de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28’de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. Kandilli Rasathanesi ise, bu depremin büyüklüğünü 5.6 olarak ölçtü.

Depremin merkez üssü On İki Ada’ya 58.2, Marmaris’e ise 148 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris’te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.

4.4'lük ikinci deprem

Bu depremin ardından, saat 04.46’da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

Marmaris açıklarında üçüncü deprem

Akdeniz'de depremler devam etti. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 08:12'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.