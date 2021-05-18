Türkiye Akdeniz'deki uyuşturucu operasyonu için açıklama: Bizim için ilk değil

Akdeniz'deki uyuşturucu operasyonu için açıklama: Bizim için ilk değil

Türkiye

Akdeniz'deki uyuşturucu operasyonu için açıklama: Bizim için ilk değil

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, dün gerçekleştirilen Onur Operasyonu ile ilgili konuştu. 'Bizim yaptığımız ilk operasyon değil' diyen Ersoy, 'Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur.' dedi.

18 Mayıs 2021, Salı 10:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Günümüzde artık uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor. Uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılar yakaladığımız miktarlara da yansıyor.


Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz operasyon aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. 2017'de Girit açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz bir ton 71 kilo eroin, 2019'da da Libya açıklarında 4 ton 200 kg esrar ele geçirmişlerdi. Dün de Onur operasyonu kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık.


"FARK EDİNCE DENİZE ATMAYA BAŞLADILAR"

Emniyet'ten bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik'ten bir korvet ve 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. KKTC'ye yaklaşık 70 km, Mersin'e yaklaşık 131 km, Samandağ'a yaklaşık 60 km mesafede uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arz eden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Beyin göçü
Hakan Çelik
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Asıl muhafazakar biziz’ diyebilen Kılıçdaroğlu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Normal’e doğru
Rauf Tamer
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldü