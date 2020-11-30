Yeni yaşam alanları

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ın yoğun Ankara temas ve girişimleri sonucu TOKİ tarafından Çay Mahallesi’nde başlayan ‘Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ aralıksız devam ediyor. Mahallede bulunan Ataş yerleşkesi içinde, vatandaşlar için ilk etapta 20 blok halinde 416 konut; ikinci etapla birlikte toplam 684 daire yükseliyor. Projede, 13 dönümlük alanda parklar, bahçeler, oyun alanları ve spor sahaları olacak. Çay Mahallesi’nin yanı sıra, Bahçe ve Barış mahallelerinde başlatılacak olan kentsel dönüşüm projesi için vatandaşların borçlanma oranını düşürmeye yönelik olarak, konutlar 60 metrekare olacak şekilde fizibilite çalışmaları devam etmekte.

Estetik ve düzenli bir görünüm

Şevket Sümer Mahallesi, yaklaşık 14 milyon lira tutarında bir bütçe desteğiyle, yeni ve modern bir pazar yeri ile her yönüyle estetik görselliğe sahip bir cadde kazandı. Yağmur suyu tahliye hattı yenilenen caddede, elektrik direkleri kaldırılarak hatlar yer altına alınırken, caddeye bakan binaların giydirmeleri ve boyaları yapıldı. Yol ve kaldırımların yenilendiği caddede tüm dükkânlar da tek tip hale getirildi. Pazar tezgâhları ortaya alınarak üzeri kapatılıp modern hale getirilirken, peyzaj çalışmalarının yapıldığı cadde, artık çatışmalarla değil, geçirdiği büyük değişimle dikkat çekiyor.

Marina projesi Çamlıbel

Balıkçı Barınağı Mersin’e yakışır hale gelecek. Proje sayesinde Çamlıbel; hem marina, hem su sporlarının ve ışıklı su gösterilerinin yapılabildiği, iskele ilavesi ile tam donanımlı, Mersin’e yakışır, ilgi çeken aktivite alanı olacak. Balıkçı Barınağı Karaduvar Limanı’nda mendirekler ile kapasite artırılacak, iç derinlik sağlanarak Çamlıbel’de konuşlanan profesyonel gemilerin Karaduvar Limanı’na gelmesi sağlanacak. Barınağa yapılacak ilave rıhtım ve iskelelerle de tekne kapasitesi yaklaşık 320’ye çıkmış olacak.

Sahili canlandırma projesi

Karaduvar sahili ve balıkçı barınağında, bakım ve yenileme çalışması başladı. Başkan Gültak bu çalışmayı şöyle anlattı: “Sahilde tahkim çalışması yaptık, yeni bir istinat duvarı örerek, ayrıca sahilin kumunu çöp ve atıklardan arındırdık. Yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmasıyla da adeta bir mesire alanına çevireceğimiz Karaduvar sahilimize gelen insanlarımız gönül rahatlığıyla denize girip yüzebilecek, dileyen balığını avlarken isteyen ise denizin kenarında pikniğini yapabilecek. ”

Mersin millet bahçesi yakında açılıyor

140 dönüm üzerinde kurulan Mersin Millet Bahçesi’ndeki inşa çalışmaları, pandemiye rağmen aralıksız sürüyor. Toplam bedeli 100 milyon TL’yi bulacak olan Mersin Millet Bahçesi’nin yüzde 90’ı tamamlandı. Aynı proje kapsamında, Müftü Deresi’nin de ıslahı, peyzajı ve çevre düzenleme çalışması yapıldı. Mersin Millet Bahçesi, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak.