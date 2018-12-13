Akhisar Belediyespor Avrupa arenasında
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisar, Standard Liege ile mücadele ediyor
UEFA’daki 3 temsilcimizden biri olan Akhisar kendi seyircisi önünde Belçika temsilcisi Standard Liege takımını ağırlıyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadele 20:55’te başladı. Kupada üst tura çıkma ihtimali kalmayan temsilcimiz son mücadelede 3 puan elde ederek 2018-2019 sezonundaki Avrupa macerasını iyi bir şekilde tamamlamak istiyor.
AKHİSAR - STANDARD LIEGE: 0-0
İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Akhisar Belediyespor - Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'leri şöyle:
Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu
Standard Liege'in ilk 11'i: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Orlando Sa, Lestienne