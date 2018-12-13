Akhisarspor Avrupa defterini 1 puanla kapattı
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda karşılaştığı Standard Liege maçı, 0-0 sona erdi
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki Akhisarspor-Standard Liege maçı, 0-0 sona erdi.
9. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Regattin, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda olan Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın attığı şutta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.
20. dakikada Standard Liege'nin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Carcela'nın attığı şutta, meşin yuvarlağı kaleci Lukac çıkardı.
TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI
33. dakikada Akhisarspor mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Sağ kanatta topla buluşan Manu, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Barbosa'ya gönderdi. Barbosa'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Standard Liege gole yaklaştı. Sol kanattan Lestienne'nin kullandığı kornere iyi yükselen Vanheusden'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
AA