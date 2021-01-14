Tadını çok seveceğiniz Akhisar simit ekmeği tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Akhisar simit ekmeği tarifi arıyor ya da Aksihar simit ekmeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Akhisar simit ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeleri püf noktası...

Akhisar simit ekmeği tarifi

Akhisar simit ekmeği malzemeleri

1 çay bardağı nohut

1 su bardağı ılık su

Yeteri kadar un

1 adet yumurta

Tuz

Akhisar simit ekmeği yapılışı

Nohudu havanda ince dövün ancak un kıvamına getirmeyin. Bir kaseye dövdüğünüz nohutları alın. Ilık su ve biraz un ekleyin ve karıştırın. Üzerini örtüp ılık bir yerde 10-12 saat kadar bekleterek mayalandırın. Mayalandıktan sonra un, tuz ve su ilave edip bir ekmek hamuru elde edene kadar yoğurun. Hamuru yeniden ılık bir yerde mayalandırın. Tepsiye alıp fırına koymadan önce üzerine yumurta sarısı sürün. Fırını 200 dereceye ayarlayıp kabarana kadar pişirin.



