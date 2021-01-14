Yemek Akhisar simit ekmeği nasıl yapılır? Akhisar simit ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Akhisar simit ekmeği nasıl yapılır? Akhisar simit ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Akhisar simit ekmeği nasıl yapılır? Akhisar simit ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Akhisar simit ekmeği nasıl yapılır? Akhisar simit ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Nohut mayalı ekmeklerin lezzeti sevenler için Akhisar simit ekmeği oldukça iyi bir lezzet. Sağlıklı ve lezzetli ekmek tarifi arayanlar Akhisar simit ekmeği nasıl yapılır merak ediyor. Akhisar simit ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeleri püf noktası...

14 Ocak 2021, Perşembe 13:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz Akhisar simit ekmeği tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Akhisar simit ekmeği tarifi arıyor ya da Aksihar simit ekmeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Akhisar simit ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeleri püf noktası...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Akhisar simit ekmeği tarifi

Akhisar simit ekmeği malzemeleri

  • 1 çay bardağı nohut
  • 1 su bardağı ılık su
  • Yeteri kadar un
  • 1 adet yumurta
  • Tuz

Akhisar simit ekmeği yapılışı

Nohudu havanda ince dövün ancak un kıvamına getirmeyin. Bir kaseye dövdüğünüz nohutları alın. Ilık su ve biraz un ekleyin ve karıştırın. Üzerini örtüp ılık bir yerde 10-12 saat kadar bekleterek mayalandırın. Mayalandıktan sonra un, tuz ve su ilave edip bir ekmek hamuru elde edene kadar yoğurun. Hamuru yeniden ılık bir yerde mayalandırın. Tepsiye alıp fırına koymadan önce üzerine yumurta sarısı sürün. Fırını 200 dereceye ayarlayıp kabarana kadar pişirin. 

İlgili Haberler
Kabaklı patatesli yemek nasıl yapılır? Kabaklı patatesli yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıEn çok sevilen makarna sosları


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Yakın ve ucuz seyahat tadından yenmez
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Gastrotech’in sahibi Şükrü Yavuz: İyi bir tabak, iyi bir mutfaktan çıkar
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER En çok sevilen makarna sosları