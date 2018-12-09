Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kan aktı

Akhisarspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar kesici bir aletle yaralandı

09 Aralık 2018, Pazar 19:39
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Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kan aktı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlarının bulunduğu tribünde kan aktı.

Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi kesici bir aletle yaralandı.

Yaşanan olaya çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederken, yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs ise gözaltına alındı. 

MANİSA (İHA)

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