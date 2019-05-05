Akhisarspor evinde yıkıldı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Akhisarspor’u 2-0 mağlup etti

05 Mayıs 2019, Pazar 18:40 Son Güncelleme:
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Akhisarspor evinde yıkıldı

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kamara, topu uygun durumdaki Bifouma’ya aktardı. Bifouma’nın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Fatih Öztürk topu kurtardı. 50. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçti. Murat Yıldırım’ın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Mustafa Akbaş’ın sağ çapraz pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk’ün müdahale ettiği top Miguel Lopes’e çarparak ağlara gitti: 0-1.

66. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı.0

Hızlı gelişen atakta Aleksic’in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bifouma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 72. dakikada Akhisarspor atağında Bilal Kısa’nın ceza sahasına ortasında Bokila’nın kafa vuruşunda, kaleci Ertaç Bilir golü önledi. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

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