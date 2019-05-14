Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Akhisarspor 2. kez Galatasaray ise 18. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Maç Akhisarspor içinse ayrı bir önem taşıyor. Küme düşen Manisa ekibi bu maçı aldığı takdirde Avrupa'da boy gösterecek.

Maçın öneminin ve anlamının büyük olması nedeniyle her iki takımın taraftarı da "Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Akhisarspor Galatasaray maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. 57. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

23. KEZ FİNALDE

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finalde mücadele edecek.

Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, bu maçların sadece 5'ini kaybetti.

TERİM KUPADA REKORA ORTAK OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 3. Türkiye Kupası'nı kazanarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girmek istiyor.

Süper Lig'de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Terim, Akhisarspor'u mağlup etmeleri durumunda 3. kez Türkiye Kupası'nı kaldıracak.

Kupada 1999 ve 2000'de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olmak için mücadele edecek.