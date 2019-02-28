Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta evinde 3-1 yendiği Kasımpaşa ile deplasmanda rövanşa çıktı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Akhisarspor oldu.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Akhisarspor Barbosa ile 1-0 öne geçti. Bu gole karşılık İstanbul ekibi 37. dakikada Kasımpaşa'da sahneye çıkan isim Koita oldu ve maçta skor 1-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda da ilk yarının skoru oldu ve ekipler 1-1'lik eşitlikle soyunma odasının yolunu tuttular.

Mücadelenin 2. yarısında daha farklı bir Kasımpaşa beklenirken Mustefa Denizli'nin öğrencileri beklentilerin aşağısında kaldı ve 84. dakikada Serginho'nun golüne engel olamadılar. Akigolar bu golle maçta durumu kendi lehlerine 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmayınca Akhisarspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve kupada adını yarı finale yazdırdı. Bu skorla Akigolar, yarı finalde Ümraniyespor'un rakibi oldular.

Kaynak: Fanatik