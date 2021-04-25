Akhisarspor, eski teknik direktörleri Mesut Dilsöz'ün iddialarına yanıt verdi. Dilsöz, "Tesislerde kalan böyle bir futbolcu yoktu. Benim dönemimde hiç antrenmana çıkmadı. O dönem böyle bir isimle sözleşme imzalandığından çıkan haberlerle haberim oldu. Zaten haberlere göre futbolcu değilmiş. Olayda farklı bir durum olabilir. O dönem fazla fazla oyuncu alındı. Alınan çoğu genç futbolcu 1'nci Lig'de oynayabilecek kapasitede değildi" demişti

Akhisarspor'da menajerlik şirketleri olan Başkan Evren Özbey ve kardeşleri ise zan altında kalmıştı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:











