Futbol Akhisarspor'dan futbolu olmadığı iddia edilen Martins Chisom Onyebueke hakkında açıklama
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Akhisarspor'dan futbolu olmadığı iddia edilen Martins Chisom Onyebueke hakkında açıklama

Futbol

Akhisarspor'dan futbolu olmadığı iddia edilen Martins Chisom Onyebueke hakkında açıklama

Akhisarspor geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla karşı karşıya kalmıştı. Onyebueke transfer edildiği dönemde teknik direktörlük yapan Mesut Dilsöz, böyle bir oyuncuyu hiç görmediğini, transferinden haberi bile olmadığını öne sürmüş ve 'futbolcu bile değilmiş' demişti. Kulüpten bu konuyla ilgili açıklama geldi.

25 Nisan 2021, Pazar 14:04 Son Güncelleme:
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Akhisarspor, eski teknik direktörleri Mesut Dilsöz'ün iddialarına yanıt verdi. Dilsöz, "Tesislerde kalan böyle bir futbolcu yoktu. Benim dönemimde hiç antrenmana çıkmadı. O dönem böyle bir isimle sözleşme imzalandığından çıkan haberlerle haberim oldu. Zaten haberlere göre futbolcu değilmiş. Olayda farklı bir durum olabilir. O dönem fazla fazla oyuncu alındı. Alınan çoğu genç futbolcu 1'nci Lig'de oynayabilecek kapasitede değildi" demişti

Akhisarspor'da menajerlik şirketleri olan Başkan Evren Özbey ve kardeşleri ise zan altında kalmıştı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:




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