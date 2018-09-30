Derisinin altında ve evin her yerinde böcekler olduğunu söyleyen ismi açıklanmayan kadın, kollarını tırmalamaya başlayıp, evin duvarında delikler açmaya başlayınca hastaneye götürüldü.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki iki çocuk annesi kadının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)için kullandığı ilaçların yan etkisine maruz kaldığı belirtildi. Böcek şikayetleri üzerine talihsiz kadın önce uyuşturucu açısından test edildi, ardından evi incelendi. Ancak böceğe dair hiçbir şeye rastlanmadı. Hasta kadına sanrısal bozukluk adı verilen bir akıl hastalığı teşhisi konuldu.

Ardından, talihsiz kadının DEHB'si için aldığı ilacın halüsinasyonlara yol açan korkunç bir yan etkisi olduğu anlaşıldı.

BÖCEKLERİN UZUVLARININ CİLTTEN DIŞARI ÇIKTIĞINI GÖRÜYORDU

Uzmanlar, bu zihinsel rahatsızlığın, insanların kendi bedenlerinde ya da yakınlarının bedenlerinde yaşayan parazitlere, solucanlara ya da böceklere sahip olduklarına inanmalarına neden olduğunu söyledi.

Dr. Catriona Howes raporunda şöyle yazdı: “Hasta, cildinin altında böceklerin yürüdüğünü hissediyor ve böceklerin uzuvlarının cildinden çıktığını görüyor. Ayrıca onları cildinde toplayarak, dışarı çekmeye çalıştığını da kabul ediyor. Doktorlar, hastanın cildinde herhangi bir şey bulamadılar. Anormal olan tek şey, kollarındaki çiziklerdi. Uyuşturucu bağlantısı olabileceği düşünülerek test yapıldı, ancak testler de olumsuz sonuç verdi. Bu nedenle sanrısal bozukluk teşhisi konuldu. Ardından iki ay önce başlamış olduğu DEHB ilacı ortaya çıktı. İlacı bıraktıktan sonra semptomları durdu ve yavaş yavaş iyileşti. Altı ay sonra tam bir iyileşme gerçekleşti."