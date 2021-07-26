Akıl mı doğru söyler, gönül mü?

Akıl, akıl olsaydı ismi gönül olurdu;

Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu

Necip Fazıl Kısakürek, Akıl şiirinden

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, hareketli bir haftaya giriyoruz. Hafta başında Merkür-Plüton karşıtlığının etkilerini hissedeceğiz. Hafta ortasında Mars-asteroit Ceres ve Venüs-Ay Düğümleri kareleri kesinleşecek. Ceres bundan sonra Mars ve Jüpiter ile sert açı yaparak T-kare dediğimiz kalıp içerisinde olacak. Hafta sonunda Merkür-Güneş ile kavuşuyor ve Satürn ile karşıtlık yapmaya hazırlanıyor olacak.

Aklımız takılı kalmasın

Geçtiğimiz haftanın son gününün son saatlerinde kesinleşen Merkür-Plüton karşıtlığı haftanın ilk birkaç günü etkisini hissettirecek. Sinirlerin aşırı uyarılması, kramplar ve hepsinden daha fazla "saplantı" dediğimiz belli konuları aklından atamamak, "zorlantı" dediğimiz yaptık mı yapmadık mı tekrar tekrar dönüp bakmak, hiç olmadığımız kadar titizlenmek Merkür-Plüton sert açılarının etkilerinden. Bu dönemde zihnimizin uyarılmasına neden olan kahve-çay benzeri içecekleri aşırı tüketmekten kaçınalım. Gece geç saatlere kadar televizyon seyretmek de gerginliğe ve uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir. Bizi gerecek ve endişelendirecek planları, hesapları akşam saatlerine bırakmayalım. Özellikle yükseleni Oğlak ya da Yengeç burcunun son derecelerinde olan kişiler etkileri daha belirgin hissedebilirler.

Birkaç gün boyunca aklımızı dünya işlerine fazla vermeyelim, aşırı kalabalık ortamlardan, huzursuzluktan kaçınmaya çalışalım. Asteroit Ceres, Neptün ve asteroit Pallas Merkür'ü uyumlu açıyla destekliyorlar. Yemek yapmaya, toprakla uğraşmaya, kendimizi ve karşımızdakileri beslemeye odaklanırsak etkileri çok daha kolay atlatacağız. Neptün'ün ve Pallas'ın uyumlu açısı gönlümüzün sesini dinlememizi öneriyor. Pallas strateji ve planlama ile ilişkilidir. Şimdiden birkaç gün için plan yaparak gönlümüzü besleyecek konulara yönelelim. Aklımıza takılan, atamadığımız şeyler olursa yürümeyi, ev temizlemeyi, kütüphane-buzdolabı, arşiv, yüklük gibi oyalayıcı şetleri temizlemeyi seçelim. Geçmişe gitmek de bu süreçte bizi oldukça rahatlatacak. Albümlere bakabilir, eski dostları anabilir, unuttuğumuz hobilerimizi canlandırabiliriz.

Bitki çayları ve yağlardan faydalanabiliriz

Önereceğimiz bitki çaylarının başında ıhlamur geliyor. Taze demlenmiş ıhlamur sinirlerimizi yatıştıracak, kokusu moralimizi düzeltecek. Yüzyıllardır kullanılan ve ilaçlarla etkileşimi en az olduğu bilinen bitkilerden biri ıhlamur. Dikkat etmemiz gereken iyi kurutulmuş, nem almamış olması. Çok fazla bekletilen, nem almış ıhlamurda mikroplar üreyebiliyor. Nane, kekik, fesleğen çayı, ilaçlarla etkileşime girdiği için nadiren içilmesini önediğimiz sarı kantaron çayı da siyah çay ya da kahve yerine tercih edilebilir. Çok sıcaklarda kekik çayı içmeyi deneyelim, çok rahatlatacaktır.

Yağ olarak genellikle uçucu yağlar Merkür'ü desteklediğinden bu yağları biraz çörekotu yağı ya da inceltilmiş susam yağı ile karıştırarak kullanmak daha akıllıca olacaktır. Lavanta, nane, yasemin, gül, ylang ylang, sardunya, melisa ya da bergamot yağını zevkimize göre karıştırıp, masaj yaparak rahatlatıcı etkilerinden faydalanabiliriz. Susam yağı ya da çörekotu yağı yerine zeytinyağı da kullanabilir, çok faydalı olacaktır, ama zeytinyağının kendine has yoğun kokusu bizi masaj sonrası rahatsız edebilir.

Hafta boyunca Merkür başrolde olacak, Güneş ile kavuşuma ilerlediğinden, Güneş'in kalbinde olacağı kısa süre dışında yanık olacak ve hafta sonu da Satürn ile karşıtlığı yaklaştığından, bu açının etkilerini de hissetmeye başlayacağız. Merkür sinirlerle ilişkili, ama sinirler uyarıldığında kaslar da kasılıyor. Kas krampları, ağrılar bahsettiğimiz yağları seyrelterek kullandığımızda kaslarımızdaki rahatlamayı da hissedeceğiz.

Jüpiter ve Venüs kızdığında

Astrolojinin iki iyicili Jüpiter ve Venüs pek kızmazlar aslında, kızdıklarında da denge bozuklukları ve aşırılıklara kaçma görülebilir. Sevgili Venüs bu hafta Ay Düğümleri ile kare yapacak. Ay Düğümleri daha çok kalıtsal hastalıkları gösterir, ama sonradan gelişen hastalıklar da görülebilir. Ay Düğümleriyle sert açılarda gezegenin ifadesi aşırı kullanılır. Venüs durumunda bu dengesiz beslenme, tatlı ve hamur işlerini aşırı tüketme, sonuçta bedenin kan şekeri dahil iç dengelerinde sorunlara işaret edebilir. Jüpiter'in Mars ve Ceres ile sert açısı da benzer şekilde Mars'ın ifade ettiği kaslara aşırı yüklenmeyi, kas incinmelerini, dokularda aşırı kanlanmayı ve yine beslenme dengesizliklerini önümüze getirebilir. Mars ve asteroit Ceres'in kare açı etkisi uzun süre devam edecek. Venüs için bahsettiğimiz dengeli beslenme, Merkür için bahsettiğimiz yağ masajları Jüpiter ve Venüs'ün sert açılarını da kolay atlatmamıza yardım edecek.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalmanız dileğiyle!