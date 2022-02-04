Türkiye Akılalmaz dolandırıcılık! ATM'ye sahte para yatırıp başka ATM'den gerçek para çektiler

Akılalmaz dolandırıcılık! ATM'ye sahte para yatırıp başka ATM'den gerçek para çektiler

Türkiye

Akılalmaz dolandırıcılık! ATM'ye sahte para yatırıp başka ATM'den gerçek para çektiler

İstanbul ve Tokat'ta ATM'ye sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM'den hesaptaki gerçek parayı çeken şebeke çökertildi. Baskınlarda aranan şebeke üyesi 13 kişiden 11’i yakalandı.

04 Şubat 2022, Cuma 09:26 Son Güncelleme:
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İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM’lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM’lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi. Baskınlarda aranan şebeke üyesi 13 kişiden 11’i yakalandı.


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