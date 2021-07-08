Türkiye Akılalmaz görüntüler! Otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü

Akılalmaz görüntüler! Otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü

Türkiye

Akılalmaz görüntüler! Otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü

İzmit’te, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoförü ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoförü aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Hakan Çelik
İletişimin kalbinin attığı yer
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Tosuncuk
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir mahalle daha karantinaya alındı