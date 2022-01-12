Türkiye Akılalmaz hırsızlık! Duvarı delip kuyumcuyu soydular

Akılalmaz hırsızlık! Duvarı delip kuyumcuyu soydular

Türkiye

Akılalmaz hırsızlık! Duvarı delip kuyumcuyu soydular

Diyarbakır'da kuyumculuk yapan Barbaros Geçer'in boş olan müstakil evinin duvarını delerek yine Geçer'e ait olan bitişikteki kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, 150 bin lira değerinde altın çaldı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 16:30 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'un Ergani ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana gelen olayda kimsenin yaşamadığı müstakil evin kapısını kırarak içeri giren şüpheliler, duvarını delerek bitişikteki Barbaros Geçer'e ait kuyumcuya girdi. 

Şüpheliler 150 bin TL değerinde altını alarak kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Barbaros Geçer, durumu polise bildirdi. 

İş yerinde inceleme yapan polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Barbaros Geçer, zararının yaklaşık 150 bin TL olduğunu belirterek, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana aitti ve uzun zamandan beri boşaltılmış bir evdi. Evin kapısını kırarak içeriye girmişler. Evde bulunan baltayla duvarı delerek altınları almışlar” dedi.

Esat TAŞTEKİN / DHA

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