Akılalmaz ihmal! Geceyi 15 santimetrelik demir çubukla geçirdi

İlk bakışta görünmüyordu, doktorlar o demiri, röntgende de fark edemedi. Rezan Demir kalçasına saplanan 15 cmlik demirle 1 gün yaşadı. Rezan Demir bahçesinde bulunan ağaçtaki ıhlamurları toplamak istedi ama yan tarafındaki duvarın parmaklıklarına düşünce 15 santimetrelik korkuluk demiri kalçasına saplandı:

“Dal kırıldı altımda düşerken bir demir vardı korkuluklara saplandım. hastanede röntgen filmi, MR her şey çekildi. Hiçbir şeyin yok dediler eve gönderdiler.” Ama acısı artarak sürdü. Birkaç saat sonra ikinci kez hastanenin yolunu tuttu.

Doktor baktı ve dedi ki ‘bir şey yok!’ Pansumancı kıza 'pansuman yap dik üzerini gönder dedi. Sabah kalktım yatak kan içinde. Bir daha hastaneye geldim. Bir daha film çektiler. Pazartesi görmedikleri şeyi salı günü gördüler, şu demiri gördüler.”

İddiaların odağındaki hastane yönetiminden de açıklama geldi ve başhekimlikçe konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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